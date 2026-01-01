Der große Haushaltsroboter-Test: Helfer oder Last?
Sie sind klein, fleißig und nehmen uns jede Menge lästige Arbeit ab: So zumindest ist der Ruf, der modernen Haushaltsrobotern vorauseilt. Die automatischen Helfer liegen derzeit voll im Trend. Aber ist die künstliche Intelligenz in Haus und Garten wirklich so effektiv, wie die Hersteller behaupten? Um das herauszufinden, hat Focus TV insgesamt neun Geräte unterschiedlichster Kategorien und Preisklassen einem erbarmungslosen Test unterzogen: Auf den Prüfstand kommen Fensterputzroboter, Saug-/Wischmaschinen und autonome Rasenmäher. Verrichten die hochtechnisierten Heinzelmännchen des Jahres 2020 ihren Dienst tatsächlich geräuschlos, schnell und sicher, oder kann man sich die Investition von zumeist mehreren hundert Euro sparen, weil traditionelle Handarbeit vielleicht doch mehr bringt? Ein Gebäudereinigungsmeister, ein Gartenbauer und zwei Redakteure des Technik- und Verbraucherportals CHIP nehmen alle Geräte richtig in die Mangel. Welches besteht die Quälerei durch die Profis, welches schmiert ab und welches erweist sich sogar als Gefahr für Leib und Leben? Die Focus TV Reportage über Putzmaschinen und Mähroboter im ultimativen Härtetest.