Der große Mythos um den verschollenen Goldschatz - Endlich gelöst?
Der Wilde Westen steckt voller Geheimnisse – die nur darauf warten, gelüftet zu werden. So dachte auch der Glücksritter Dave Arnold. Anfang des 20. Jahrhunderts suchte er in Texas nach einem verschollenen spanischen Goldschatz. Den Weg dorthin sollten ihm eine uralte Karte und drei rätselhafte, mit Hieroglyphen und netzartigen Linien überzogene Steine weisen. Sieben Jahre lang folgte er den Zeichen der Spinnensteine. „Myth Hunters“ dokumentiert die Suche dieses Jägers des verlorenen Schatzes.
