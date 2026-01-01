Der große Toleranztest 2011
44 Min.Ab 0
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Der große Toleranztest 2011
ProSieben startet mit der eigenproduzierten Dokumentation "Der große Toleranz-Test" ein Experiment zum Thema Toleranz und soziales Miteinander. Zwei Menschen - ein erkennbarer Migrant und ein Deutscher - erleben ein- und dieselbe Situationen: Sie bewerben sich als WG-Bewohner, blinddaten ein Mädchen, wollen per Anhalter in die Stadt mitgenommen werden ... Gefilmt wird alles mit versteckter Kamera. Die vergleichbaren Szenen enden dabei sehr unterschiedlich. Die Doku beleuchtet auch, wie sich Einwohnerzahl, Berufswelt und soziales Miteinander ändern würden. Wie sähe Deutschland ohne Migranten aus?
Genre:Spezial, Unterhaltung
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben