Der große Toleranztest 2012
53 Min.Ab 12
53 Min.Ab 12
Der große Toleranztest 2012
Wie gehen wir in Deutschland mit Menschen um, die "anders" sind? Ulrich Crüwell dieser Frage nach. Der ProSieben-Host besucht u. a. eine militante Frutarierin, ein objektophilen Mann, der ein Atomkraftwerk liebt, einen bekennenden Nudisten und einen Tourette-Kranken. Jeder einzelne von ihnen zeigt Ulrich Crüwell seine ganz persönliche Erfahrungswelt. Wo ist Toleranz angebracht? Und wo stoßen selbst tolerante Menschen an ihre Grenzen? In einem unterhaltsamen Road Trip kommt Ulrich Crüwell einer Antwort immer näher ...
Genre:Spezial, Spielshow
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben