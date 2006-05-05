Der härteste Marathon der Welt: 240 km durch die Sahara
24 Min.Ab 12
24 Min.Ab 12
Der härteste Marathon der Welt: 240 km durch die Sahara
Der Marathon des Sables - der Sand-Marathon - ist einer der härtesten Wettbewerbe der Welt. Bei brütender Hitze gilt es, 240 Kilometer quer durch die Wüste zurückzulegen - über hohe Dünen und den Sandsturm. Über 700 Teilnehmer wollen hier vor allem eines erfahren: die eigenen Grenzen. Streng limitierte Essens- und Wasser-Rationen machen das Unterfangen nicht unbedingt leichter. Jeder Fehltritt, jede zusäzliche Flasche Wasser gibt Zeitabzug. Focus TV über einen der außergewöhnlichsten, aber auch gefährlichsten Marathon-Wettbewerbe der Welt. Focus TV Classics von 05.05.2006.
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71