Der Harte und der Zarte

91 Min.Ab 12
Action Hits91 Min.Ab 12
Action Hits
Der erfahrene Cop Mac bekommt einen neuen Partner zugeteilt - den seit einer Gehirnwäsche geistig verwirrten Ellis. Das ungleiche Duo soll eine mysteriöse Mordserie aufklären. Die Spur führt zu einem angesehenen Politiker mit rechtsradikaler Vergangenheit, der durch eine Filmrolle mit kompromittierendem Material schwer belastet werden könnte. Deshalb versucht dieser, mit einer Killertruppe die Wahrheit zu vertuschen. Doch gegen Ellis und Mac ist kein Kraut gewachsen.

Genre:
Action, Comedy
Produktion:
US, 1990
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH