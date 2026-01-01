Der harte Weg zur Prima-Ballerina: Aufnahmeprüfung für Balletttänzer Classics
15 Min.Ab 12
15 Min.Ab 12
Der harte Weg zur Prima-Ballerina: Aufnahmeprüfung für Balletttänzer Classics
Maria ist 18 und hat nur ein Ziel: sie möchte Teil einer Kompanie werden – auf der Ballett-Bühne. Während ihre Altersgenossinnen von Modeljobs und Superstars träumen, pilgert sie von Oper zu Staatstheater, kämpft mit Hunderten von Konkurrentinnen um einen der begehrten Plätze im Corps de ballett. Focus TV begleitet Maria bei ihrem entscheidenden Vortanzen. Die Focus TV Reportage über die Aufnahmeprüfung für Balletttänzer und Marias hartem Weg zur ''Prima-Ballerina''
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71