Der Henker wartet schon
Der Henker wartet schon
In der Kleinstadt Springdale kehrt nach einem Banküberfall keine Ruhe mehr ein: Marshal Hiram Cain wird bei der Verfolgung der Täter erschossen. Ben Cutler, einst selbst Marshal, stellt einen der Flüchtenden – den jungen Eddie „Kid“ Campbell, der früher in der Stadt lebte und einst als Hoffnungsträger galt. Während Cutler den angeschossenen Kid festnimmt, bricht ein Konflikt los, der die ganze Stadt spaltet: Viele halten Kid für unschuldig, darunter auch Cutlers Tochter Laurie, die ihn noch aus Kindertagen kennt. Cutler hingegen ist überzeugt, den richtigen Mann erwischt zu haben. Doch Kid nutzt geschickt seine jugendliche Ausstrahlung und gewinnt Sympathien, während Cutler zunehmend als hartherziger Verfolger dasteht. Als der Prozess näher rückt, wächst der Druck – nicht nur von den Bürgern, sondern auch aus Cutlers privatem Umfeld. Gerüchte, Misstrauen und Manipulation sorgen dafür, dass Kid immer mehr zum Opfer stilisiert wird. Doch hinter seiner Fassade lauert ein gefährlicher Charakter. Kid gelingt die Flucht, und Cutler muss erneut zur Waffe greifen. Im finalen Showdown wird klar, dass die Wahrheit nicht immer dort liegt, wo ein ganzes Städtchen sie haben will. Kid entlarvt sich selbst – und Cutler steht am Ende vor einer schweren Entscheidung....