Der Hillside Strangler: Amerikas gefährlichster Killer?
53 Min.Ab 16
53 Min.Ab 16
Der Hillside Strangler: Amerikas gefährlichster Killer?
The New Detectives untersucht mehrere beunruhigende Fälle von Serienmördern, darunter den Hillside Strangler (Kenneth Bianchi und Angelo Buono) in Los Angeles, den Trailside Killer (David Carpenter) in der Nähe von San Francisco und den Interstate Killer (Larry Eyler), der Leichen entlang der Interstate 294 in Illinois und Indiana entsorgte. The New Detectives ist eine amerikanische Doku-Serie, in der weltbekannte Forensikexperten und Kriminalbeamte eine Vielzahl von Fällen lösen. Einige Szenen in dieser Sendung wurden nachgestellt. Aufgrund der sensiblen Natur der Sendung wird den Zuschauern empfohlen, umsichtig zu sein.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16