Der Internet-Boom in Deutschland - DSL macht's möglich! (2002)
Heute schwer vorstellbar, war dies mit Beginn des Internets eine berechtigte Frage, die sich Nutzende stellen mussten: ISDN, DSL oder einfach nur analog? Dies waren wichtige Fragen, denn je nach Anschluss lief das Netz blitzschnell, konnte aber auch sehr teuer werden. Gerade die Anbieter so genannter Breitband-Zugänge (DSL) lockten mit vermeintlichen Schnäppchenpreisen. Am Ende stellten jedoch immer mehr Verbraucher fest: zu viel High Tech für zu viel Geld. FOCUS TV über günstiges Surfen für jeden Bedarf und jedes Budget.
