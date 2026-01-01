Der Kaliber-Killer | True Crime Doku
Der Kaliber-Killer | True Crime Doku
Anfang der 80er Jahre werden in Buffalo, New York, mehrere schwarze Männer ohne jeglichen Grund brutal ermordet; zwei von ihnen wird das Herz herausgeschnitten. Das Einzige, was die Opfer miteinander verbindet, sind ihre ethnische Zugehörigkeit und die Tatsache, dass alle mit Kugeln des Kalibers .22 erschossen wurden. Währenddessen wütet in New York City ein scheinbar weiterer Mörder, der schwarze Männer mit einem Messer ersticht und tötet. Da die Morde in zwei verschiedenen Städten stattfinden, sind die FBI-Ermittler ratlos. Doch wie durch Zufall meldet sich das Militär bei den Ermittlern über einen Soldaten namens Joseph Gerard Christopher, der sich später als sowohl der „22-Kaliber-Killer“, als auch der „Midtown-Slasher“ herausstellt. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.