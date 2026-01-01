Der Kampf um das Oktoberfest - Rettet die Wiesn
45 Min.Ab 6
45 Min.Ab 6
Der Kampf um das Oktoberfest - Rettet die Wiesn
Um das OKtoberfest ist ein juristischer Kampf entbrannt, in dessen Mittelpunkt das beliebte und berühmte Schottenhamel Zelt steht. Das älteste und tradiiosreichste Zelt auf dem größten Volksfest der Welt. Ein Münchner Wirt kämpft gegen diese Tradition und fordert, dass in Zukunft nach EU Richtlinien eine Vergabe erfolgt, wodurch auch der Weg für andere Brauereien und Wirte aus ganz Europa frei wäre. Für die Meisten eine Katastrophe.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6