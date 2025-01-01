Der Kandidat
125 Min.Ab 6
125 Min.Ab 6
Der Kandidat
"Der Kandidat" ist eine politische Dokumentation zur polarisierenden Bundestagswahl 1980, in der Franz Josef Strauß gegen Helmut Schmidt antrat: Das Regiekollektiv um Kluge, Schlöndorff, Aust und von Eschwege analysiert Strauß' Werdegang, seine öffentlichen Auftritte und seine Rolle in der Nachkriegspolitik aus einem kritischen Blickwinkel. Der Film versteht sich als Warnung vor Strauß' Politikstil und mischt sich bewusst in den Wahlkampf ein.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 1980
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH