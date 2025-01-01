Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Killerclown

Planet Horror81 Min.Ab 16
Der Killerclown

Die junge Studentin Emma hat panische Angst vor Clowns. Die Phobie verfolgt sie in ihren Träumen. Doch plötzlich wird aus dem Albtraum Realität. Ein Clown verfolgt und terrorisiert die junge Frau. Er gibt jedem ihrer Freunde einen Ballon, auf dem deren exakter Todeszeitpunkt steht. Auch Emma bekommt einen. Ihr bleiben allem Anschein nach noch zwei Tage zu leben, in denen sie sich dem Horror stellen muss.

Genre:
Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film