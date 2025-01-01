Der kleine Nick auf Schatzsuche
104 Min.Ab 0
104 Min.Ab 0
Der kleine Nick auf Schatzsuche
Der kleine Nick ist mit einem neuen Abenteuer zurück auf der großen Leinwand! In der Schule ärgert man gerne den Aufseher Hühnerbrüh und beim Fußballspielen gehört es zur Mutprobe, einem bissigen Hund den Ball streitig zu machen. Aber es wird ernst als Nicks Vater ein besser bezahlter Job angeboten wird und ein Umzug droht. Um die die drohende Abwanderung zu verhindern, muss ein Schatz her.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Falcom