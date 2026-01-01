Der Knochenjäger
114 Min.Ab 16
Der Knochenjäger
Lincoln Rhyme ist Experte für Gerichtsmedizin in New York. Einst war er der führende Kriminologe des Landes, doch seit er im Dienst schwer verletzt worden ist, ist Rhyme ans Bett gefesselt und hat nur noch wenig Lebenswillen. Als ein brutaler Serienmörder Manhattan unsicher macht, übernimmt der brillante Fachmann Rhyme zusammen mit der jungen Polizistin Amelia Donaghy den Fall. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn der gefährliche Killer droht bald wieder zu morden.
Genre:Thriller, Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH