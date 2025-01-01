Der Kobold im Kopf: Tourette bestimmt Fabienes Leben
Mehrere Hunderttausend Menschen in Deutschland leiden am Tourette-Syndrom, einer neuropsychiatrischen Erkrankung, die sich durch sogenannte „Tics“ bemerkbar macht: Zwanghafte Äußerungen obszöner Wörter und unkontrolliertes Zucken des Körpers. Einer der schweren Fälle von Tourette ist Fabiene Wengert aus Wetzlar. Tourette bestimmt Fabienes Leben - wie ein Kobold im Kopf.Focus TV hat Tourette-Betroffene in ihrem Alltag begleitet und die Reaktionen ihrer Mitmenschen auf die Tics mit der Kamera festgehalten.
