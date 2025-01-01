Der König der Löwen
115 Min.Ab 6
115 Min.Ab 6
Der König der Löwen
Dieses computeranimierte Remake des gleichnamigen Zeichentrickklassikers erweckt die tierischen Protagonisten auf atemberaubende Weise zum Leben: Als Thronfolger des "Geweihten Landes" wird Löwenprinz Simba auf dem Königsfelsen freudig von der Gemeinschaft empfangen - mit Ausnahme seines Onkels Scar, der mithilfe einer Hyänen-Gruppe einen perfiden Plan schmiedet, um die Macht an sich zu reißen ...
Genre:Familie, Abenteuer, Drama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH