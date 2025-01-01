Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der König der Löwen

Kabel Eins CLASSICS115 Min.Ab 6
Dieses computeranimierte Remake des gleichnamigen Zeichentrickklassikers erweckt die tierischen Protagonisten auf atemberaubende Weise zum Leben: Als Thronfolger des "Geweihten Landes" wird Löwenprinz Simba auf dem Königsfelsen freudig von der Gemeinschaft empfangen - mit Ausnahme seines Onkels Scar, der mithilfe einer Hyänen-Gruppe einen perfiden Plan schmiedet, um die Macht an sich zu reißen ...

Genre:
Familie, Abenteuer, Drama
Produktion:
US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH