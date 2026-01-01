Der Krankenhaus Serienmörder | True Crime Doku
Der Krankenhaus Serienmörder | True Crime Doku
Am Stepping Hill Hospital im englischen Stockport werden Krankenschwestern auf Patienten mit erheblich erhöhtem Blutzuckerspiegel aufmerksam. Wie sich herausstellt, wurden etliche Infusionsbeutel manipuliert. Doch wer ist dafür verantwortlich? "Crimes that shook Britain" erzählt die Geschichte einiger der aufsehenerregendsten Fälle der britischen Kriminalgeschichte. Aus der Perspektive von Tätern und Opfern werden die letzten Tage der Taten detailliert nachgestellt. Polizei und Gerichtsmediziner erläutern die Motive und Hintergründe, und einstige Augenzeugen berichten von ihren oft dramatischen Beobachtungen. Einige der ungewöhnlichen Fälle führten bisweilen sogar zu Änderungen britischer Gesetze. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!