Der Ladenhüter
87 Min.Ab 6
Der Ladenhüter
Jerry Lewis sorgt in seiner Rolle als tollpatschiger Mitarbeiter für skurrile Momente: Der naive Norman Phiffier will beruflich durchstarten und beginnt voller Ehrgeiz seine Arbeit als Verkäufer in einem schicken Kaufhaus. Seine gutgemeinten Ideen sorgen jedoch für spektakuläre Turbulenzen zwischen Rolltreppen, Werbetafeln und Verkaufsständen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1963
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2025 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.