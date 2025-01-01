Der legendäre Kristallschädel - Beweise für seine Existenz? | Doku
1924 fand die junge Anna Mitchell-Hedges ein ungewöhnliches Objekt im Dschungel Mittelamerikas: einen Schädel aus Kristallquarz. Eine Theorie besagt, dass er Teil einer alten Legende ist. Eines Tages sollen sich demnach 13 dieser Schädel zu einem Einzigen vereinen und die großen Geheimnisse des Lebens lüften. Einige dieser Kristallschädel sind bereits aufgetaucht und weltweit in Museen ausgestellt. Die Sendung geht der Frage nach, was tatsächlich hinter dem Geheimnis der Kristallschädel steckt. Das Honjo Masamune ist das vielleicht legendärste Schwert Japans, doch niemand weiß, wo es sich befindet. Geschmiedet im 13. Jahrhundert, wurde es für 250 Jahre zum Zeremonienschwert der Samurai-Dynastie Tokugawa. Seit 1868 gab es eine Generation der nächsten weiter, doch nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand es. Möglicherweise wurde es im besetzten Japan unerkannt eingeschmolzen, doch Experten glauben, dass es vielleicht als Souvenir in die USA gelangte. Heute wäre es Millionen wert und Sammler hoffen, dass das verlorene Schwert der Samurai eines Tages gefunden wird.