Der letzte Brief: Die Jagd nach einem unsichtbaren Täter | True Crime Doku
In der True-Crime-Doku „The Prey“ tauchen wir tief in einen erschütternden Fall ein, der eine Familie und eine ganze Gemeinde in Angst und Trauer versetzt. Ein junges Mädchen verschwindet spurlos – bis ihr Vater ihre Leiche in einem Bach entdeckt. Die Ermittler stehen vor einem Albtraum: Ohne Spuren oder Tatwaffe und lediglich grausamen Hinweisen wie Schnitt- und Stichwunden sowie Verdacht auf Vergewaltigung scheint der Täter unauffindbar. Für Verbrecher ist Wasser der perfekte Komplize für das perfekte Verbrechen: Es löscht aus, absorbiert und trägt die Körper fort, verbirgt Waffen und wäscht Beweise weg. Für Ermittler ist Wasser ein gerissener Gegner. Es gesteht nie und zwingt die Ermittler dazu, außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Wahrheit herauszufinden.