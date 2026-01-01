Der letzte macht das Licht aus
85 Min.Ab 6
85 Min.Ab 6
Der letzte macht das Licht aus
Drei Bauarbeiter stehen vor dem Nichts: Job weg, Zukunft ungewiss. Ein Norwegisch Kurs verspricht die Chance auf Neubeginn - in Norwegen sind deutsche Handwerker gefragt - und führt sie in ein Abenteuer voller Hoffnung, Freundschaft und unerwarteter Wendungen. Der letzte macht das Licht aus! ist eine berührende Tragikomödie über Neuanfänge und die Suche nach einem besseren Leben.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tiberius Film