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Der letzte macht das Licht aus

Der letzte macht das Licht aus

85 Min.Ab 6
Planet Movies85 Min.Ab 6
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Der letzte macht das Licht aus

Der letzte macht das Licht aus

Drei Bauarbeiter stehen vor dem Nichts: Job weg, Zukunft ungewiss. Ein Norwegisch Kurs verspricht die Chance auf Neubeginn - in Norwegen sind deutsche Handwerker gefragt - und führt sie in ein Abenteuer voller Hoffnung, Freundschaft und unerwarteter Wendungen. Der letzte macht das Licht aus! ist eine berührende Tragikomödie über Neuanfänge und die Suche nach einem besseren Leben.

Genre:
Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Tiberius Film