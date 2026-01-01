Der Löwenflüsterer: Leben unter 40 Raubtieren
54 Min.Ab 12
54 Min.Ab 12
Der Löwenflüsterer: Leben unter 40 Raubtieren
Kevin Richardson hat eine außergewöhnliche Beziehung zu Afrikas furchterregendsten Raubtieren. Gemeinsam mit ihnen hat er schon einige echte Abenteuer erlebt. Der Transport von 27 Löwen und 14 Hyänen in ein neues Zuhause stellt jedoch eine ganz andere Herausforderung dar. Können die widerstrebenden Löwen und Hyänen schließlich davon überzeugt werden, den Umzug mitzumachen?
Genre:Natur, Geschichte, Wissenschaft, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71