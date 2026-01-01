Der Machtkampf der Elefanten | Tier Doku
53 Min.Ab 12
53 Min.Ab 12
Der Machtkampf der Elefanten | Tier Doku
Wie ticken Elefanten wirklich? Wie regeln sie ihre Konflikte und Machtkämpfe? Wie entstehen ihre Dynastien? Ein Wasserloch in Namibias Buschland ermöglicht der Verhaltensforscherin Caitlin O’Connell ungeahnte Einblicke in das Zusammenleben der mächtigsten Landtiere der Welt. Seit 20 Jahren beobachtet sie, wie hier in der Trockenzeit Elefanten-Politik gemacht wird.
Altersfreigabe:
12
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