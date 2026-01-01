Der magische Weihnachtsschmuck

Jeden Tag bekommt Marie von ihrer Mutter ein Paket mit besonderen Schmuckanhängern für den Weihnachtsbaum. Das Problem ist: Marie hat gar keinen Baum. Seit ihr Exfreund Clark ausgerechnet an Weihnachten mit ihr Schluss gemacht und das Herz gebrochen hat, hat sie den Glauben an das Fest der Liebe verloren und will mit dem Weihnachtstrubel nichts mehr zu tun haben. Doch dann lernt sie ihren neuen Nachbarn Nate kennen und lässt sich mit ihm wieder von der Magie der Weihnachtszeit verzaubern. Ausgerechnet da kreuzt Clark wieder ihren Weg.
Genre:Feiertag, Romanze, Drama
Produktion:US, 2017
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH