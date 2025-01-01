Der Manchurian Kandidat
125 Min.Ab 12
125 Min.Ab 12
Der Manchurian Kandidat
Spannender Polit-Thriller mit Denzel Washington und Meryl Streep: Raymond Shaw rettet seinem Kameraden Ben Marco während des Golfkriegs das Leben. Doch ausgerechnet jetzt, wo sich Shaw unter der Regie seiner ehrgeizigen Mutter um das Amt des US-Vizepräsidenten bewirbt, keimen ernste Zweifel in Marco, ob damals wirklich alles so zuging, wie es seine Erinnerung suggeriert. Bei der Suche nach Aufklärung sticht der traumatisierte Kriegsveteran mitten in ein Wespennest.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures Global