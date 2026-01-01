Der Mann, den Frauen wollen
91 Min.Ab 0
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Der Mann, den Frauen wollen
Braucht es wirklich einen knackigen Kerl, der sich für "Gottes Geschenk an die Menschheit" hält? Und der Frauen wie Fußabtreter behandelt, um sie in Entzückung zu versetzen? Geht es nach Max' Freund Stupps - eindeutig ja! Erst nachdem Max wieder mal einen Korb kassiert hat und er sich dann in die Referendarin Annika verliebt, lässt er sich von Stupps ein Macho-Image verpassen. Mit neuem Look, coolem Tattoo und - ganz wichtig! - einer neuen Einstellung will er Annika erobern ... Rechte: ProSieben
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben