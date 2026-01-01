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Der Mann, den Frauen wollen

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Der Mann, den Frauen wollen

Braucht es wirklich einen knackigen Kerl, der sich für "Gottes Geschenk an die Menschheit" hält? Und der Frauen wie Fußabtreter behandelt, um sie in Entzückung zu versetzen? Geht es nach Max' Freund Stupps - eindeutig ja! Erst nachdem Max wieder mal einen Korb kassiert hat und er sich dann in die Referendarin Annika verliebt, lässt er sich von Stupps ein Macho-Image verpassen. Mit neuem Look, coolem Tattoo und - ganz wichtig! - einer neuen Einstellung will er Annika erobern ... Rechte: ProSieben

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© ProSieben