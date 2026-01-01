Der Mann der 1000 Wunder
85 Min.Ab 6
85 Min.Ab 6
Der Mann der 1000 Wunder
Durch einen Zufall wird die kleine, schwer kranke Tamar auf Jesus von Nazareth aufmerksam. Sie ist so wie viele andere schnell fasziniert von seiner charismatischen Ausstrahlung. Jesus heilt Kranke, füllt die Netze eines Fischers mit zahlreichen Fischen und kann über das Wasser gehen. Er gilt als Mann, der 1000 Wunder vollbringen kann. Doch Priester und Gelehrte fühlen sich bedroht und er stößt auf Ablehnung. Es kommt zum großen Konflikt von Glaube und Macht, der darin gipfelt, dass Jesus von einem seiner Anhänger als Gotteslästerer ausgeliefert und zum Tode verurteilt wird. Doch drei Tage nach der Vollstreckung erleben Tamar und die Jünger ein Wunder.
Genre:Animation, Biografie, Drama
Produktion:RU, GB, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH