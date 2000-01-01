Der Mann der Anderen
92 Min.Ab 12
Der Mann der Anderen
Der LKA-Beamte Robert aus Hannover leidet unter einer Tatortphobie und wird von seinen Kollegen verspottet. Er träumt von einer Umschulung zum Profiler, doch dafür braucht er die Zustimmung seines Vorgesetzten Hoff. Die Friseurin und angehende Schriftstellerin Rita verliebt sich in Robert. Kurze Zeit später wird Ritas Tochter in einen mysteriösen Mordfall verwickelt, woraufhin Robert seine Ängste überwindet und ihr hilft.
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Copyright 2000 HEARST ENTERTAINMENT, INC. All Rights Reserved. Country of first publication: United States of America.