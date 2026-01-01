Der Mann, der König sein wollte
Danny Dravot (Sean Connery) und Peachy Carnehan (Michael Caine) sind zwei draufgängerische Abenteurer im Indien des späten 19. Jahrhunderts. Mit Schmuggel und zwielichtigen Geschäften schlagen sie sich durchs Leben – bis sie einen kühnen Plan schmieden: In das sagenumwobene Königreich Kafiristan vorzudringen und sich dort selbst zu Königen zu machen. Nach einer gefährlichen Reise durch die eisigen Höhen des Himalaya erreichen sie das isolierte Land und retten eine Stadt vor einem Überfall. Ihr militärisches Können macht sie zu Helden, Danny wird sogar als Gott verehrt und zum König gekrönt. Doch der Traum vom schnellen Reichtum wandelt sich in Größenwahn: Statt mit den Kronjuwelen zu fliehen, will Danny wirklich herrschen. Ein fataler Entschluss, der Verrat, Aufstand und eine dramatische Katastrophe auslöst.