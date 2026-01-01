Der MLK-Bombenleger: FBI jagt Massenmörder
Der MLK-Bombenleger: FBI jagt Massenmörder
Ein Wettlauf gegen die Zeit: Mitten in einer Parade zu Ehren von Martin Luther King Jr. will ein Einzeltäter mit einer heimtückischen Bombe ein Massaker anrichten. Die Doku folgt der fieberhaften Jagd des FBI auf den sogenannten „Spokane-Bomber“ und nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen. Erlebe hautnah, wie die Ermittler den Sprengsatz entschärfen, winzigste DNA-Spuren sichern und am Ende eine geniale Falle stellen, um den Mann zu fassen, bevor Blut vergossen wird. In ganz Amerika sind Elite-Teams von FBI-Agenten auf der Jagd nach den meistgesuchten Verbrechern des Landes. Mit exklusivem Zugang zu einigen der berüchtigtsten Fälle des FBI und den Agenten, die die Ermittlungen leiteten, lässt "FBI Takedowns“ dich in die adrenalingeladenen Fahndungen, Festnahmen und hochriskanten Katz-und-Maus-Spiele eintauchen. Jede einstündige Folge ist eine spannende Reise, die die Verfolgung und Festnahme von gefährlichen Kriminellen zeigt, die einige der gewalttätigsten Angriffe dieser Generation begangen haben.