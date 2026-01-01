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Der Mörder in Dir

92 Min.Ab 12
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Der Mörder in Dir

Ein abgetrennter Frauenfuß ohne passende Leiche stellt Kommissar Bernd Relach vor große Probleme. Trotz aller bürokratischen Widerstände recherchiert er auf eigene Faust und entdeckt zusammen mit seiner Kollegin Jana Callesen auf einem Baugelände eine verscharrte Frauenleiche. Doch der Mörder hat sie bereits im Visier und tötet Jana. Relach landet nun unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Serienmörder Günther Lehmann aber bringt ihn auf die Spur des Mörders ...

Genre:
Thriller, Mystery
Produktion:
US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben