Der mysteriöse Fall von Phil Pritchard | A Haunting
Als Phil Pritchards geliebter Vater stirbt, versinkt er in einer tiefen Depression, was seine Tochter Hilary dazu veranlasst, bei ihm einzuziehen. Phil und Hilary hören in ihrem Zuhause geisterhafte Schritte und nehmen an, dass es ihr kürzlich verstorbener Angehöriger ist, der versucht, Kontakt aufzunehmen. Doch eines Nachts wird Phil mit einer feindseligen Schattenfigur konfrontiert. Er und Hilary kommen zu der erschreckenden Erkenntnis, dass etwas Unheimlicheres ihr Zuhause heimsucht. Bald erfährt Phil von einem schockierenden und gewaltsamen Tod auf seinem Grundstück vor Jahrzehnten. Doch ahnt er nicht, dass derselbe übernatürliche Schrecken, der das Blutvergießen auslöste, ihn nun beeinflusst und vor nichts zurückschreckt, um ihn zu einem Spielball in seinem rücksichtslosen Durst nach Elend und Mord zu machen. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!