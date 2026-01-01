Der mysteriöseste Vermisstenfall Norwegens | True Crime Doku
38 Min.Ab 16
38 Min.Ab 16
Der mysteriöseste Vermisstenfall Norwegens | True Crime Doku
Am Halloween-Morgen 2018 verschwindet Anne-Elisabeth Hagen, die Ehefrau eines norwegischen Multimillionärs, spurlos aus ihrem Haus in Lørenskog bei Oslo. Zurück bleibt ein mysteriöses Lösegeldschreiben, das eine Zahlung in Kryptowährung fordert. Trotz tausender Hinweise bleibt ihr Schicksal bis heute ungeklärt. Die Polizei verdächtigt inzwischen ihren Ehemann, während die Ermittlungen weiterhin laufen. War es eine Entführung oder ein Verbrechen ganz anderer Art? Fünf Jahre später wirft der Fall immer noch mehr Fragen als Antworten auf. Verfolge die neuesten Entwicklungen in diesem rätselhaften Kriminalfall.
Altersfreigabe:
16
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