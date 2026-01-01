Der Nächste, bitte!
Der Nächste, bitte!
Isabelle hat ein Problem, das seit Generationen auf ihrer Familie lastet: Ein mysteriöser Fluch sorgt dafür, dass jede erste Ehe unweigerlich scheitert. Erst die zweite bringt das ersehnte Glück. Fest entschlossen, diesen Bann zu umgehen, entwickelt Isabelle einen ebenso raffinierten wie riskanten Plan. Sie will einen völlig unpassenden Mann heiraten – nur um sich möglichst schnell wieder scheiden zu lassen, damit sie anschließend den Mann ihrer Träume ohne böse Überraschungen ehelichen kann. Als Opfer ihrer Strategie wählt sie den liebenswert-chaotischen Jean‑Yves, der von alldem nichts ahnt. Doch was als kalkuliertes Spiel beginnt, entwickelt sich schnell zu einem turbulenten Abenteuer rund um den Globus. Zwischen Verwirrung, unerwarteten Wendungen und urkomischen Situationen gerät Isabelles Plan immer mehr ins Wanken. Während die Gefühle komplizierter werden und der vermeintlich falsche Mann plötzlich ganz neue Seiten zeigt, muss Isabelle erkennen, dass sich Liebe nicht planen lässt.