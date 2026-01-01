Der Nebelmann
124 Min.Ab 12
Der Nebelmann
In einem von tiefen Wäldern umrahmten Dorf in den italienischen Alpen verschwinden mehrere Kinder. Dreißig Jahre später haben die Bewohner einen schrecklichen Verdacht, als ein weiteres Mädchen vermisst wird. Sonderermittler Vogel reist für die Ermittlungen von Rom an und macht sich auf die Suche nach dem mordenden "Nebelmann". Vogel selbst gerät tief in eine ungeheuerliche Geschichte.
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:IT, 2017
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH