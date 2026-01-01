Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Der Nebelmann

Der Nebelmann

124 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS124 Min.Ab 12
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Der Nebelmann

Der Nebelmann

In einem von tiefen Wäldern umrahmten Dorf in den italienischen Alpen verschwinden mehrere Kinder. Dreißig Jahre später haben die Bewohner einen schrecklichen Verdacht, als ein weiteres Mädchen vermisst wird. Sonderermittler Vogel reist für die Ermittlungen von Rom an und macht sich auf die Suche nach dem mordenden "Nebelmann". Vogel selbst gerät tief in eine ungeheuerliche Geschichte.

Genre:
Thriller, Krimi-Drama
Produktion:
IT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH