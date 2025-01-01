Der Nikolaus im Haus
89 Min.Ab 0
Klaudia Wehmeyer, Inhaberin einer Bäckereikette, muss sich vor Gericht verantworten, weil sie angeblich dem Unternehmen eine halbe Million Euro entzogen hat. Als sie zu Unrecht zu drei Jahren Haft verurteilt wird nutzt sie eine günstige Gelegenheit und flieht aus dem Gerichtssaal. Auf der Flucht entwendet sie ein Nikolauskostüm, für den Einbruch beim schmierigen Anwalt Dr. Frank Lehmann.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH