Der Nil: Fluss der Flüsse | Doku
Der Nil ist der längste Fluss der Welt. Von der Quelle in Ruanda bis zur Mündung in das Mittelmeer legt er 6650 Kilometer zurück. Zweitens ist der Nil ein wahrhaft kosmopolitisches Gewässer. Seine Quelle liegt im tropischen Afrika, sein wichtigster Nebenfluss - der Blaue Nil - entspringt im äthiopischen Hochland. Sein längster Abschnitt - durch den Sudan und Ägypten - ist von arabischen Einflüssen geprägt.
