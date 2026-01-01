Der OnlyFans-Mord: Wenn die Kamera ALLES aufzeichnet
18 Min.Ab 16
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Der OnlyFans-Mord: Wenn die Kamera ALLES aufzeichnet
Ein panischer Notruf in einer mit Halloween-Dekoration geschmückten Villa in Florida führt die Polizei zu einer blutigen Szene. Die Cosplayerin Melissa Turner kniet über der Leiche ihres Freundes Matthew Trustler, der mit 25 Messerstichen getötet wurde. Zunächst behauptet die erfolgreiche Camgirl und OnlyFans-Darstellerin, sich an nichts erinnern zu können. Die Ermittlungen nehmen jedoch eine dramatische Wendung, als die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera aus der Nachbarschaft die verstörenden Schreie aus der Tatnacht enthüllen. Konfrontiert mit den Beweisen ändert Turner ihre Geschichte und plädiert auf Selbstverteidigung, doch erst ihre eigene Kamera im Haus entlarvt endgültig die Wahrheit hinter der Fassade.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16