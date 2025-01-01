Der Pate 2
194 Min.Ab 16
Der Pate 2
Nach dem Tod von Don Vito Corleone herrscht sein Sohn Michael mit kalter und skrupelloser Grausamkeit. Über den einflussreichen Hyman Roth erhält er in Kuba großzügige Beteiligungen an florierenden Casinos. Mit seinem Bruder Fredo bricht Michael endgültig - aus dem Verdacht heraus, dieser kooperiere mit den Gegnern der Familie. Auch seine Frau Kay und Schwester Connie wenden sich bald von ihm ab. Michaels Macht scheint gebrochen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.