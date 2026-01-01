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Der Pfad des Legionärs

Der Pfad des Legionärs

96 Min.Ab 16
Planet Movies96 Min.Ab 16
Planet Movies

Der Pfad des Legionärs

Mickey Rourke in einer epischen Geschichte über Mut während des Krieges. Zwei römische Legionen bleiben hinter feindlichen Linien in den schneebedeckten Bergen Armeniens stecken. Es droht die Vernichtung. Legionär Noreno, der von hier stammt, muss allein tödliches Terrain durchqueren. Nur so kann er Hilfe holen und den unausweichlichen Angriff verhindern.

Genre:
Action, Abenteuer, Geschichte
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film