Der Railroad-Killer: Profiler jagt Serienmörder | True Crime Doku
Der Railroad-Killer: Profiler jagt Serienmörder | True Crime Doku
Im Sommer 1999 erschütterte ein brutaler Serienmörder namens Angel Maturino Resendez Texas. Er bewegt sich mit dem Zug durch das Land und wird deshalb auch "Der Railroad-Killer" genannt. Die FBI-Agenten bildeten eine Spezialeinheit, um Informationen über den gefährlichen Umherziehenden zu sammeln und ein Profil zu erstellen, das seine Lokalisierung erleichtern sollte. Mit der Erkenntnis, dass der Killer sich durch die USA und Mexiko bewegte, nahmen die Morde zu, und die Behörden sahen sich gezwungen, einen umfassenden Suchradius über den gesamten Kontinent auszudehnen, um ihn zu fassen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.