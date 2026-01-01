Der Rasenmähermann
104 Min.Ab 16
104 Min.Ab 16
Der Rasenmähermann
Pierce Brosnan spielt einen Wissenschaftler, dessen Ambitionen nach hinten losgehen: Der geistig eingeschränkte Hilfsgärtner Jobe Smith wird zum Versuchskaninchen eines Professors, der ihn in eine virtuelle Welt versetzt. Kybernetische Experimente sorgen dafür, dass Jobe immer intelligenter und erfolgreicher wird. Am Schluss eskaliert das Vorhaben und Jobe verwandelt sich in ein menschenvernichtendes Monster.
Genre:Science Fiction, Horror
Produktion:US, 1991
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Palatin Media Film- & Fernseh GmbH