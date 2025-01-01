Der rosarote Panther 2
89 Min.Ab 6
Der tollpatschige Inspektor Clouseau schiebt nach seinem letzten großen Fall in den Straßen von Paris Dienst. Erst als der Kunstdieb Tornado weltweit auf Beutezug geht, stellt Clouseaus Boss Dreyfus eine internationale Truppe zusammen, in der neben dem chaotischen Franzosen der Brite Pepperidge, der Japaner Kenji, der Italiener Vicenzo und die Inderin Sonia ermitteln. Der Suche nach dem wertvollsten Juwel Frankreichs, dem "rosaroten Panther", nimmt sich Clouseau jedoch selbst an.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MGM International Television Distribution