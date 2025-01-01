Der Rosenkrieg
112 Min.Ab 12
Barbara und Oliver Rose waren ein perfektes Ehepaar. Doch nach 17 Ehejahren ist ihre Liebe erloschen und sie wollen sich scheiden lassen. Das ist leichter gesagt als getan, denn keiner der beiden will auf das Haus verzichten. Weil sie sich nun nicht einigen können, wer das Haus bekommen soll, bleiben sie beide vorerst unter einem Dach wohnen. Keine gute Idee, denn jetzt geht der wahnwitzige Krieg erst richtig los, der in einer wahren Zerstörungsorgie endet.
Genre:Schwarze Komödie
Produktion:US, 1989
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH