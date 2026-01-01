Der Schachbrett-Mörder: Lebenslang im härtesten Straflager Russlands
23 Min.Ab 12
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Der Schachbrett-Mörder: Lebenslang im härtesten Straflager Russlands
Alexander Pitschuschkin hat in Moskau mindestens 48 Menschen ermordet. Der sogenannte „Schachbrett-Mörder“ sitzt seit seiner Verurteilung in der Polar-Eule ein - und wird sie auch nur als toter Mann wieder verlassen. Denn „lebenslang“ bedeutet in Russland tatsächlich ein Leben lang. Auf ewig in Sibirien. Das Team von Focus TV durfte als erstes ausländisches Team in diesem berüchtigten Straflager drehen und mit dem Serienkiller über seine Taten und sein Leben im härtesten Straflager Russlands sprechen.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
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