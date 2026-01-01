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Der Schatz im Abfall: Die Müll-Versteigerung

15 Min.Ab 12
Focus TV Reportage15 Min.Ab 12
Focus TV Reportage

Der Schatz im Abfall: Die Müll-Versteigerung

Goran Djordjevic sitzt in München und verkauft dort: Müll. Um genauer zu sein: Das Beste aus allen Wertstoffhöfen. Damit erzielt er monatliche Umsätze bis zu 50.000 Euro. Da nicht nur Elektrogeräte, Möbel, Fahrräder oder Küchenutensilien ins Müll-Kaufhaus kommen, sondern auch durchaus ungewöhnliche Gegenstände wie etwa alte Musikinstrumente, gibt es einmal die Woche eine Müll-Versteigerung. Focus TV hat ihn dabei begleitet. Die Focus TV Reportage über den Schatz im Abfall.

Genre:
reportage, dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71