Der Schatz im Silbersee
103 Min.Ab 6
Der Schatz im Silbersee
In einer Grotte am Silbersee ist ein sagenhafter Schatz verborgen. Der skrupellose Brinkley hat durch einen Mord die Hälfte der Schatzkarte an sich gebracht. Die zweite Hälfte ist auf der Farm der Pattersons - und Brinkley ist mit seiner Bande schon auf dem Weg. Durch mutiges Eingreifen kann Winnetou Schlimmeres verhindern. Doch Brinkley gibt nicht auf. Er bringt die Utahs gegen Old Shatterhand und Winnetou auf, um so Zeit zu gewinnen. Doch am Silbersee kommt es zum Showdown.
Genre:Western, Abenteuer
Produktion:FR, 1962
Copyrights:© TOBIS Filmproduktion GmbH