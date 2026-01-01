Der Schrecken von Florida: Bobby Joe Lon | True Crime Doku
Nach den grausamen Vergewaltigungen und Morden an zehn Frauen in der Nähe von Tampa, Florida, im Jahr 1984 tauchte lange Zeit kein Verdächtiger auf. Die Behörden waren ratlos, die Bevölkerung verunsichert und verängstigt. Der Mörder erwies sich als rücksichtsloses und furchterregendes Raubtier, das die Reihen einer neuen berüchtigten Gruppe von Verbrechern, bekannt als "Serienmörder", verstärkte. Als eines der Opfer des Mörders überlebte, gelang es dem FBI, den 31-jährigen Bobby Joe Long als Verdächtigen zu identifizieren. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.